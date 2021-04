Terza variante in Brasile: 4mila morti al giorno, contagi che non calano e ospedali al collasso. Ma Bolsonaro esclude le chiusure (Di venerdì 9 aprile 2021) Da un lato il record assoluto di morti per Covid-19, gli ospedali al collasso, le scorte di ossigeno in esaurimento e la mancanza di vaccini. Dall’altro, il presidente Jair Bolsonaro che ripropone l’uso di medicinali non efficaci, boicotta l’acquisizione di vaccini e attacca i governatori per le misure di lockdown. Ricevendo per questo l’ovazione di parte delle grandi imprese del Paese e, al contempo, il biasimo di un’altra parte delle corporazioni. A oltre un anno dall’inizio della pandemia di coronavirus il Brasile si presenta sempre più diviso e travolto dal processo di polarizzazione che condiziona ogni decisione, soprattutto in tema di gestione della pandemia. Uno scenario caotico in cui l’unico elemento che non sembra condizionato è lo stesso virus, che si diffonde senza sufficienti politiche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Da un lato il record assoluto diper Covid-19, glial, le scorte di ossigeno in esaurimento e la mancanza di vaccini. Dall’altro, il presidente Jairche ripropone l’uso di medicinali non efficaci, boicotta l’acquisizione di vaccini e attacca i governatori per le misure di lockdown. Ricevendo per questo l’ovazione di parte delle grandi imprese del Paese e, al contempo, il biasimo di un’altra parte delle corporazioni. A oltre un anno dall’inizio della pandemia di coronavirus ilsi presenta sempre più diviso e travolto dal processo di polarizzazione che condiziona ogni decisione, soprattutto in tema di gestione della pandemia. Uno scenario caotico in cui l’unico elemento che non sembra condizionato è lo stesso virus, che si diffonde senza sufficienti politiche di ...

