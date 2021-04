No Tav | l’appello di Elio Germano per la portavoce del movimento Dana Lauriola | “In carcere da sei mesi per un reato di opinione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’attoreha diffuso un videoappello a sostegno dell’attivista edei No Tav,, ina Torino dal 17 settembre 2020, dove sta scontando una condanna definitiva a due anni di reclusione per una protesta del 3 marzo 2012. Il 14 aprile il Tribunale di sorveglianza deciderà se confermare la detenzione o concedere le misure alternative “È stata condannata a due anni solo per aver spiegato a un megafono le ragioni dei No Tav – dicenel filmato – Non le sono mai state concesse le misure alternative alperché vive in Val Susa e perché non si è mai dissociata dalNo Tav. Dopo seigià in, sarà il caso di liberarla, per un ...