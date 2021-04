Champions League | Manchester City-BVB 2-1 | De Bruyne trascina Guardiola | vana la rete di Reus

Leggi su mediagol

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilvince l'andata dei quarti di finale contro il Borussia Dortmund.VIDEO-Borussia Dortmund,: “Haaland? Ecco la cifra giusta per lui”Una sfida senza esclusione di colpi quella andata in scena sul rettangolo verde dell'Etihad Stadium. Giocate di classe all'insegna dello spettacolo che solo palcoscenici come lasono in grado di regalare. A seguire questo filone tecnico tattico ci ha pensato per primo Kevin De, che con i suoi colpi da fuoriclasse ha stregato la difesa della compagine giallonera. Dopo soli venti minuti i citizen si portano in vantaggio proprio grazie all'asso belga, andato inal termine di un'azione fantastica portata a termine grazie alla visione di ...