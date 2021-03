Arisa ci ripensa | di nuovo insieme al fidanzato Andrea Di Carlo

(Di mercoledì 31 marzo 2021)e ilDidi. Solo poco tempo faDiaveva annunciato di aver lasciato, ma ora i due sembrano aver trovato unequilibrio e sono stati sopresi durante una romantica uscita nella Capitale.DIDILa coppa si doveva sposare, ma a causa di un’intervista rilasciata daa “Domenica In”, la situazione è improvvisamente precipitata: “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome – ha spiegatoDi– Io sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arisa ripensa

Il Mattino

Leggi anche >E ANDREA DI CARLO DI NUOVO INSIEME La coppa si doveva sposare, ma a causa di un'intervista rilasciata daa 'Domenica In', la situazione è improvvisamente precipitata: 'Hanno ...... il brano racconta le emozioni di una donna sola e in lacrime nel cuore della notte, mentre...Colapesce Dimartino 8° Max Gazzè (insieme alla Trifluoperazina Monstery Band) 7° Maneskin 6°...Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo di nuovo insieme. Solo poco tempo fa Andrea Di Carlo aveva annunciato di aver lasciato Arisa, ma ora i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio e sono stati..E’ finita davvero per sempre tra Arisa e Andrea Di Carlo? La cantante con il suo nuovo look sembra avere dato un altro taglio netto al passato (foto). Si sa, quando una donna va dal parrucchiere e chi ...