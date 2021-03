Le prime immagini di Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17 (foto e video): April e Jackson di nuovo insieme (Di martedì 16 marzo 2021) Il ritorno di Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17 è stato appena annunciato, venerdì 12 marzo, e l’attrice è già sul set per girare l’episodio che la vedrà rientrare in scena come guest star. La prima immagine di Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17 è una clip rubata dall’attore Jesse Williams, che ha pubblicato un video in cui appare insieme all’ex co-star con cui ha recitato per 9 stagioni. Evidentemente felice di aver ritrovato l’amica Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17, dopo averne auspicato a lungo il ritorno, Williams ha festeggiato l’occasione con i suoi fan su Instagram, mostrandosi in video su un autobus, prima da solo e poi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Il ritorno diin17 è stato appena annunciato, venerdì 12 marzo, e l’attrice è già sul set per girare l’episodio che la vedrà rientrare in scena come guest star. La prima immagine diin17 è una clip rubata dall’attore Jesse Williams, che ha pubblicato unin cui appareall’ex co-star con cui ha recitato per 9 stagioni. Evidentemente felice di aver ritrovato l’amicain17, dopo averne auspicato a lungo il ritorno, Williams ha festeggiato l’occasione con i suoi fan su Instagram, mostrandosi insu un autobus, prima da solo e poi ...

