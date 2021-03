ATP 250 Santiago del Cile 2021, Salvatore Caruso esce al primo turno contro Roberto Carballes Baena (Di martedì 9 marzo 2021) Nel primo turno del tabellone principale del torneo ATP 250 di tennis di Santiago del Cile cade l’azzurro Salvatore Caruso, testa di serie numero 6 del seeding, battuto da Roberto Carballes Baena: l’iberico si impone sulla terra battuta sudamericana per 6-4 7-6 (5) in un’ora e cinquantacinque minuti di gioco. Nel primo set lo spagnolo parte subito benissimo, con un parziale di dodici puti a cinque che lo proietta rapidamente sul 3-0 pesante con i break a trenta nel primo e nel terzo game. Nel quarto gioco, con una reazione, Caruso recupera un break di ritardo ai vantaggi, risalendo fio al 2-3 e tornando in partita. L’iberico però non concede altri break point all’azzurro e, pur ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Neldel tabellone principale del torneo ATP 250 di tennis didelcade l’azzurro, testa di serie numero 6 del seeding, battuto da: l’iberico si impone sulla terra battuta sudamericana per 6-4 7-6 (5) in un’ora e cinquantacinque minuti di gioco. Nelset lo spagnolo parte subito benissimo, con un parziale di dodici puti a cinque che lo proietta rapidamente sul 3-0 pesante con i break a trenta nele nel terzo game. Nel quarto gioco, con una reazione,recupera un break di ritardo ai vantaggi, risalendo fio al 2-3 e tornando in partita. L’iberico però non concede altri break point all’azzurro e, pur ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP 250 Maria Braccini fidanzata Jannik Sinner, chi è?/ Bombastica modella e influencer Intanto, in attesa di ulteriori indiscrezioni sulla loro storia d'amore, il tennista azzurro tornerà in campo la prossima settimana per il torneo di Marsiglia , in Francia, l'atp 250 sull'indoor d'...

Tennis: il ritorno di sua maestà Roger Federer Torna al torneo ATP 250 di Doha, che ha già vinto tre volte: 2005, 2006 e 2011. E porta in dote la sua storia, la sua bellezza, la grazia di ogni suo gesto. Eppure dopo oltre un decennio di dittatura ...

ATP 250 Santiago: Marco Cecchinato eliminato all'esordio da Facundo Bagnis OA Sport Atp Marsiglia: battaglia vincente per Jannik Sinner Vittoria complessa per l’azzurro nel primo turno del torneo francese. Nel terzo set, Barrere ha servito per il match sul 5-4.

ATP Marsiglia, Sinner-Barrere: programma, orario, tv, streaming Ritorna in campo Jannik Sinner, e lo farà domani all’ATP 250 di Marsiglia, alias Open 13, storico appuntamento francese della stagione indoor che precede i tornei americani (in… Leggi ...

