Ruba un portafogli con 350 euro | arrestato un ragazzo di origini nigeriane

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUndistava armeggiando su un’auto in sosta in via Pablo Picasso con l’intento dire un. Così stamattina gli agenti del commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato un uomo che, poco prima, stava tentando di aprire un’automobile perre qualcosa. I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso di uncon 350ed hanno accertato che, poco prima, l’aveva preso proprio dall’auto parcheggiata; poco dopo, infatti, è sopraggiunto il proprietario del veicolo che ha riconosciuto ilcome proprio. Il ladro, un nigeriano di 28 anni, è stato ...

