Calcio | Milan | Rebic ko e non convocato per Verona

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan

Segui il match in tempo reale: la squadra di Gotti, reduce dal pari beffa del Meazza contro il, vuole i tre punti per allontanarsi del tutto dalla zona ...L' Hertha trova il pareggio al 63' grazie all'exe Genoa Piatek , che trasforma in rete di testa un cross di Darida. Il gol vittoria per i berlinesi è di Lukebakio su rigore all'88', che ...Milano, 6 mar. - (Adnkronos) - L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati per Verona-Milan, 26/a giornata di Serie A ...L' Inter sta vivendo sicuramente un grandissimo momento di forma, come testimoniano le sei vittorie consecutive e il primato in classifica in campionato con 59 punti, a più sei sul Milan e a più 10 su ...