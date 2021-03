Sanremo, fiato sospeso per Irama: Amadeus cerca un espediente per farlo concorrere (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantante apuano rischia di non potersi esibire perché due membri del suo staff sono risultati positivi al Covid, sebbene lui sia negativo. Il direttore artistico propone di modificare il regolamento, trasmettendo al posto del live la registrazione delle prove generali Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantante apuano rischia di non potersi esibire perché due membri del suo staff sono risultati positivi al Covid, sebbene lui sia negativo. Il direttore artistico propone di modificare il regolamento, trasmettendo al posto del live la registrazione delle prove generali

