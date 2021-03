Laigueglia Savona – Tragico schianto frontale sull’Aurelia | morti e feriti

Ultime Notizie dalla rete : Laigueglia Savona

Si informa inoltre che in conseguenza della chiusura dell'Aurelia nel tratto compreso traed Andora, prevista tra le 14.10 circa e le 16.45 circa, la linea 40 Finale " Andora concluderà il ......informa inoltre che in conseguenza della chiusura dell'Aurelia nel tratto compreso tra...Piano L'Azione cattolica savonese verso papa Francesco Posted on 7 Marzo 2017 Author RedazioneL’incidente è avvenuto intorno alle 20 sulla via Aurelia tra Andora e Laigueglia, all’altezza del faro di Capo Mele. La dinamica del dramma non è stata ancora accertata. Due vite spezzate, uno schiant ...L’Ultima Ruota, la carovana di protesta partita da Milano, è arrivata a Sanremo per consegnare le lettere dei precari. L’iniziativa prosegue per chiedere una riforma del settore che dia dignità e tute ...