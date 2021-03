I lavoratori della cultura a Sanremo per fare avere ad Amadeus e Fiorello le storie dei colleghi precari: “Covid ha evidenziato assenza di tutele” (Di martedì 2 marzo 2021) “Leggeremo le lettere che abbiamo raccolto fino a quando i colleghi Amadeus e Fiorello non verranno a raccogliere il nostro bagaglio”. Così, per oltre due ore, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo e della cultura hanno letto le testimonianze di chi è fermo per oltre un anno nella filiera del lavoro artistico e intellettuale che ruota intorno a teatri, festival, eventi e fiere. Riuniti nell’iniziativa “L’Ultima Ruota” hanno ripercorso a pedali il tragitto della Milano-Sanremo come annunciato la scorsa settimana, incontrando in diverse tappe altri colleghi e raccogliendo le loro storie, tutte diverse ma accomunate da precarietà e intermittenza del lavoro e discontinuità di reddito che, in tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Leggeremo le lettere che abbiamo raccolto fino a quando inon verranno a raccogliere il nostro bagaglio”. Così, per oltre due ore, ie le lavoratrici dello spettacolo ehanno letto le testimonianze di chi è fermo per oltre un anno nella filiera del lavoro artistico e intellettuale che ruota intorno a teatri, festival, eventi e fiere. Riuniti nell’iniziativa “L’Ultima Ruota” hanno ripercorso a pedali il tragittoMilano-come annunciato la scorsa settimana, incontrando in diverse tappe altrie raccogliendo le loro, tutte diverse ma accomunate daetà e intermittenza del lavoro e discontinuità di reddito che, in tempo ...

