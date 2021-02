GYASI AL POTERE

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 28 febbraio 2021) Emmanuelnasce a Palermo l’11 gennaio del 1994. Con la sua doppietta, la prima in Serie A e con la maglia bianconera dello Spezia, ieri ha guidato i liguri fino alla rimonta contro il Parma. Non inizia fin da piccolo l’avventura nel calcio di Emmanuel. Siciliano di nascita, ma con i genitori ghanesi, a soli 4 anni parte per il Ghana dove frequenta la scuola materna, per tornare poi in Italia, a Torino, qualche anno più tardi. Qua inizia ad approcciare con il pallone, dalla squadra del paese il Pino Torinese al Pecetto, fino ad arrivare in breve tempo alle giovanili del Torino, dove cresce dopo le prime esperienze tra i professionisti con le maglie di Pisa e Mantova. Spesso per il calcio trascurava la scuola, tanto da avere spesso brutte pagelle con la madre che per punizione gli vietava di andare agli allenamenti. Lui però di nascosto preparava il borsone e ...