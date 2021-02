Wta Adelaide 2021: Swiatek incontenibile, domina Bencic e conquista il titolo (Di sabato 27 febbraio 2021) Iga Swiatek riesce a chiudere in bellezza una settimana da urlo e si laurea campionessa del Wta 500 di Adelaide 2021. Zero set persi in cinque match per la polacca, che nell’atto conclusivo del torneo ha liquidato in due set Belinda Bencic. L’incontro è durato appena 68 minuti e si è risolto con un severo 6-2 6-2. CRONACA – Match completamente a senso unico e costantemente in controllo da parte di Swiatek, capace di perdere appena sei punti al servizio, di cui solo due con la prima. Bencic ha provato ad opporre resistenza ma è stata spazzata via, perdendo la battuta in quattro occasioni, due per set. Ben otto i doppi falli commessi dall’elvetica, la quale ci ha messo anche un po’ del suo nel favorire la vittoria della sua avversaria. Grazie a questo successo, Swiatek ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Igariesce a chiudere in bellezza una settimana da urlo e si laurea campionessa del Wta 500 di. Zero set persi in cinque match per la polacca, che nell’atto conclusivo del torneo ha liquidato in due set Belinda. L’incontro è durato appena 68 minuti e si è risolto con un severo 6-2 6-2. CRONACA – Match completamente a senso unico e costantemente in controllo da parte di, capace di perdere appena sei punti al servizio, di cui solo due con la prima.ha provato ad opporre resistenza ma è stata spazzata via, perdendo la battuta in quattro occasioni, due per set. Ben otto i doppi falli commessi dall’elvetica, la quale ci ha messo anche un po’ del suo nel favorire la vittoria della sua avversaria. Grazie a questo successo,...

