Serie B: la Reggina affonda la Spal. Frosinone ko a Cremona (Di sabato 27 febbraio 2021) La Reggina si impone a Ferrara in questo 25esimo turno di Serie B, regalando a Baroni un importante successo in trasferta. A condizionare l'incontro, l'espulsione di Mora per doppia ammonizione dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021) Lasi impone a Ferrara in questo 25esimo turno diB, regalando a Baroni un importante successo in trasferta. A condizionare l'incontro, l'espulsione di Mora per doppia ammonizione dopo ...

