Bonelli Verdi | ' Sulla vicenda Salman è preoccupante il silenzio di Renzi'

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il coinvolgimento di MatteonellaBinè ancora tutto da chiarire, con il leader di Italia Viva che ancora non ha chiarito la sua posizione in seguito ai documenti rilasciati dalla ...

Il coordinatore nazionale deiAngelo, chiede, come sta facendo ogni parte politica in queste ore, un chiarimento su ciò che riguarda i rapporti tra Renzi e Bin Salman. "Non penso che ...Roma, 27 feb 12:17 - Non penso che sia normale e minimamente accettabile che, di fronte al report dell'intelligence Usa reso pubblico dal Presidente Joe Biden,...Il coordinatore attacca il leader di Iv: "Perché non risponde a chi gli chiede di dimettersi dal board di Future Investment Iniziative, presieduta da Salman e da cui percepisce 80mila dollari l'anno?" ...E ora Renzi dirà qualcosa? Si dimetterà dalla fondazione da cui prende 80mila euro all’anno? Il rapporto della Cia divulgato dall’amministrazione Biden che accusa dell’efferato omicidio di Jamal Kasho ...