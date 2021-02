Regioni colori: Lombardia arancione, in zona rossa Molise e Basilicata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firma la nuova ordinanza che colloca le Regioni nelle tre face di rischio, novità per la Lombardia L’ordinanza firmata nelle ultime dal Ministro della Salute Roberta Speranza ha stabilito le nuove zone di rischio in cui le Regioni saranno collocate a partire da lunedì primo marzo. L’aumento dei contagi e la situazione epidemiologica in peggioramento non permettono nessun allentamento delle misure restrittive, lo aveva già anticipato qualche giorno fa il ministro Speranza, ma la situazione sembra essere ancora più preoccupante. Dovunque si registra un omogeneo aumento dei contagi da Covid-19, a preoccupare di più sono Lombardia, Campania e Emilia Romagna. A seguito dell’ultimo monitoraggio dell’Iss la Lombardia, come disposto dall’ordinanza emanata dal ... Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firma la nuova ordinanza che colloca lenelle tre face di rischio, novità per laL’ordinanza firmata nelle ultime dal Ministro della Salute Roberta Speranza ha stabilito le nuove zone di rischio in cui lesaranno collocate a partire da lunedì primo marzo. L’aumento dei contagi e la situazione epidemiologica in peggioramento non permettono nessun allentamento delle misure restrittive, lo aveva già anticipato qualche giorno fa il ministro Speranza, ma la situazione sembra essere ancora più preoccupante. Dovunque si registra un omogeneo aumento dei contagi da Covid-19, a preoccupare di più sono, Campania e Emilia Romagna. A seguito dell’ultimo monitoraggio dell’Iss la, come disposto dall’ordinanza emanata dal ...

antoguerrera : L'Italia sta perdendo ancora tempo con i colori delle regioni: siamo arrivati all''arancione scuro'. Invece, per la… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – I nuovi colori delle Regioni da lunedì - Corriere : Lombardia in zona arancione da lunedì come Piemonte e Marche: i nuovi colori delle regioni - GiovyDean : Prima il venerdì attendevamo le uscite al #cinema. Oggi i colori delle #Regioni. #26febbraio #lockdown #zonarossa… - infoitinterno : Colori Regioni, tre in arancione e due in rosso per il monitoraggio ISS: “Restare a casa il più possibile” -