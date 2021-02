Monza-Cittadella: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Monza-Cittadella è il big match della 25a giornata: scontro tra due formazioni che vogliono la promozione diretta senza passare dai Playoff, e ad oggi nessuna delle due è favorita. Sono due squadre che stanno disputando un ottimo campionato e sono solo tre i punti di distacco tra loro. Questa vittoria potrebbe significare molto, ma di certo Brocchi e Venturato dovranno preparare la partita perfettamente per vincere. Chi avrà la meglio? Il big match della 25 giornata Il Monza è in fuga. Ad oggi non condivide la posizione con nessuno, e vorrà strappare il primo posto all’Empoli che si non perde, ma non vince nemmeno da 4 giornate. Adesso sono 3 i punti di distacco dagli azzurri, e con una vittoria Brocchi chiuderà definitivamente le distanze con i toscani e punterà a soffiargli il primato che hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)è il big match della 25a giornata: scontro tra dueche vogliono la promozionesenza passare dai Playoff, e ad oggi nessuna delle due è favorita. Sono due squadre che stanno disputando un ottimo campionato e sono solo tre i punti di distacco tra loro. Questa vittoria potrebbe significare molto, ma di certo Brocchi e Venturato dovranno preparare la partita perfettamente per vincere. Chi avrà la meglio? Il big match della 25 giornata Ilè in fuga. Ad oggi non condivide la posizione con nessuno, e vorrà strappare il primo posto all’Empoli che si non perde, ma non vince nemmeno da 4 giornate. Adesso sono 3 i punti di distacco dagli azzurri, e con una vittoria Brocchi chiuderà definitivamente le distanze con i toscani e punterà a soffiargli il primato che hanno ...

