Se Biden (via Cia) inchioda Mbs. Cosa cambia in Arabia Saudita? (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Sì, senatore. Seguiremo la legge”. Così Avril Haines, direttore dell’Intelligence nazionale, aveva risposto durante la sua audizione di conferma a una domanda del senatore democratico Ron Wyden dell’Oregon sul rapporto degli 007 statunitensi relativo all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, macabramente ucciso nel consolato Saudita di Istanbul, in Turchia, il 2 ottobre 2018. In quella frase c’era, oltre alla promessa di pubblicare il dossier, l’impegno per un approccio alla questione diverso da quello adottato dall’amministrazione precedente. Il presidente Donald Trump, infatti, dopo aver scelto come destinazione del suo primo viaggio all’estero proprio l’Arabia Saudita (tradizionalmente un presidente visita prima Canada o Messico), aveva tenuto il rapporto sotto chiave per non rovinare il rapporto con Mohammad bin Salman, il ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Sì, senatore. Seguiremo la legge”. Così Avril Haines, direttore dell’Intelligence nazionale, aveva risposto durante la sua audizione di conferma a una domanda del senatore democratico Ron Wyden dell’Oregon sul rapporto degli 007 statunitensi relativo all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, macabramente ucciso nel consolatodi Istanbul, in Turchia, il 2 ottobre 2018. In quella frase c’era, oltre alla promessa di pubblicare il dossier, l’impegno per un approccio alla questione diverso da quello adottato dall’amministrazione precedente. Il presidente Donald Trump, infatti, dopo aver scelto come destinazione del suo primo viaggio all’estero proprio l’(tradizionalmente un presidente visita prima Canada o Messico), aveva tenuto il rapporto sotto chiave per non rovinare il rapporto con Mohammad bin Salman, il ...

