Oltre un terzo dei nuovi contagi è legato alla variante inglese. Da oggi Campania, Emilia Romagna e Molise sono arancioni. Regioni divise sulla zona unica (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo il consueto monitoraggio settimanale del venerdì da parte di Iss e Ministero della Salute, cambiano di nuovo a partire da oggi i colori delle Regioni in base all'andamento dei contagi da Coronavirus. Rispetto alla scorsa settimana, Campania, Emilia Romagna e Molise passano in area arancione e si vanno ad aggiungere ad Abruzzo, Toscana, Liguria e Provincia di Trento. Accanto a queste misure, a causa dei timori sulla diffusione delle varianti del virus, restano delle "zone rosse" locali. La variante inglese, infatti, in molte grandi Regioni rappresenta Oltre un terzo dei nuovi contagi.

