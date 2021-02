Coronavirus: Regione Lombardia, per over 80 vaccino anche a domicilio (Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - “Le persone di età avanzata sono una priorità della campagna di vaccinazione anti Covid-19, considerata l'elevata probabilità di sviluppare complicanze e il conseguente ricorso a ricoveri ospedalieri”. Lo sottolinea l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia. “Le persone con 80 anni e più che non possono uscire di casa, perché allettate o in condizioni di grave infermità/invalidità potranno esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui rivolgersi", si spiega. L'adesione potrà "anche essere manifestata al medico curante da parte di un familiare o di un assistente della persona gravemente disabile che intenda vaccinarsi, purché munito di Tessera sanitaria del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - “Le persone di età avanzata sono una priorità della campagna di vaccinazione anti Covid-19, considerata l'elevata probabilità di sviluppare complicanze e il conseguente ricorso a rici ospedalieri”. Lo sottolinea l'assessorato al Welfare di. “Le persone con 80 anni e più che non possono uscire di casa, perché allettate o in condizioni di grave infermità/invalidità potranno esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui rivolgersi", si spiega. L'adesione potrà "essere manifestata al medico curante da parte di un familiare o di un assistente della persona gravemente disabile che intenda vaccinarsi, purché munito di Tessera sanitaria del ...

