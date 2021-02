Melory | ortottista e sorella di una grande showgirl | Ecco chi è

Leggi su kronic

(Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è semprecuriosità verso le famiglie ed i volti meno noti legati ai vip. Oggi occhi puntati sudi unaBlasi (Instagram)Di alcune coppie vip sappiamo ormai tutto o quasi. Prendiamo ad esempio (e nemmeno tanto) Ilary Blasi e Francesco Totti. Lei ex letterina di ‘Passaparola’, poi diventatae conduttrice di successo. Lui simbolo del calcio italiano, ex capitano e bandiera della Roma e amato da tutto il pubblico calcistico. Una coppia, quella romana, della quale si sa molto e dalla quale arrivano arrivano anche tanti scatti, video, tutti pubblicato sui social e dato in pasto ai followers assetati di curiosità e sprazzi della vita privata dei vip. Ilary e Francesco sono stati esempio di uno stereotipo tutto italiano, che nel ...