Napoli-Spezia, i convocati di Gattuso per i quarti di Coppa Italia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono ventitré i convocati di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Spezia, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. A disposizione quasi tutta la rosa per una partita che assume un significato molto importante, visto che la permanenza del tecnico azzurro è stata messa in discussione. Questo l'elenco. Portieri: Meret, Ospina, Contini. Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui. Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko. Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi. SportFace.

