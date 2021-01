Crisi di governo, Civati: “Se si parlasse così tanto della crisi climatica saremmo salvi”. E non ha torto (Di giovedì 28 gennaio 2021) La crisi di governo continua a tenere banco nella cronaca politica del Paese. La strada per un “Conte Ter” sta diventando sempre più stretta, anche in seguito alle ultime dichiarazioni da parte di Emma Bonino (“Sono per un governo Ursula”) e del senatore di Forza Italia, Luigi Vitali, che ha smesso i panni del “costruttore” ed è tornato a far parte dell’alveo del centrodestra. Nel frattempo, mentre il capo dello Stato, Sergio Mattarella, riceve i gruppi parlamentari e cerca di capire come superare la crisi, sul tavolo restano inalterate una serie di questioni che andrebbero comunque affrontate, e alla svelta. Fa bene a ricordarlo Pippo Civati, fondatore di Possibile ed ex deputato del Partito Democratico. In un post pubblicato sulla sua pagina ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladicontinua a tenere banco nella cronaca politica del Paese. La strada per un “Conte Ter” sta diventando sempre più stretta, anche in seguito alle ultime dichiarazioni da parte di Emma Bonino (“Sono per unUrsula”) e del senatore di Forza Italia, Luigi Vitali, che ha smesso i panni del “costruttore” ed è tornato a far parte dell’alveo del centrodestra. Nel frattempo, mentre il capo dello Stato, Sergio Mattarella, riceve i gruppi parlamentari e cerca di capire come superare la, sul tavolo restano inalterate una serie di questioni che andrebbero comunque affrontate, e alla svelta. Fa bene a ricordarlo Pippo, fondatore di Possibile ed ex deputato del Partito Democratico. In un post pubblicato sulla sua pagina ...

