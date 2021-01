Vaccino Pfizer, Sansa propone lo “sciopero del sesso” (col Viagra) contro i ritardi: “Battuta per ricordare che i consumatori hanno potere” (Di martedì 26 gennaio 2021) Protestare contro la Pfizer per i ritardi sulla fornitura dei vaccini con uno “sciopero del sesso”. Ad avanzare la proposta provocatoria, facendo riferimento al fatto che la casa farmaceutica è anche quella che produce il Viagra, è stato Ferruccio Sansa, capogruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria. “Boicottare il Viagra e il Tavor? Saremmo un po’ meno frizzanti e più ansiosi. Ma chissà che non possa essere un’arma per piegare il colosso Pfizer. Quello che doveva fornirci milioni di vaccini mentre invece le dosi arrivano con il contagocce“, ha scritto su Facebook l’avversario del governatore Giovanni Toti alle ultime Regionali. “Pfizer e AstraZeneca annunciano enormi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Protestarelaper isulla fornitura dei vaccini con uno “del”. Ad avanzare la proposta provocatoria, facendo riferimento al fatto che la casa farmaceutica è anche quella che produce il, è stato Ferruccio, capogruppo della Listanel Consiglio regionale della Liguria. “Boicottare ile il Tavor? Saremmo un po’ meno frizzanti e più ansiosi. Ma chissà che non possa essere un’arma per piegare il colosso. Quello che doveva fornirci milioni di vaccini mentre invece le dosi arrivano con il contagocce“, ha scritto su Facebook l’avversario del governatore Giovanni Toti alle ultime Regionali. “e AstraZeneca annunciano enormi ...

