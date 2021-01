Rilanciare il settore culturale con il dialogo tra cultura | turismo e nuove tecnologie

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il 2021 deve essere l’anno della rinascita per il. Sono sicuro che sia possibile…deve essere possibile. Ultimamente mi è capitato di vedere su Netflix il documentario di David Attenborough “Una vita sul nostro pianeta”. Il divulgatore scientifico e naturalista britannico esprime un concetto fondamentale: per salvare il nostro pianeta dobbiamo sostenere la biodiversità, non ragionando, per così dire, a “compartimenti stagni”. Per seguire un comportamento sostenibile è necessario capire che la vita dell’uomo non è staccata dalla natura, bensì ne è parte integrante, quindi per favorire il suo benessere deve relazionarsi costantemente con tutte le parti del suo ecosistema. Se si pensa a un’umanità che sviluppa un mondo fatto solo per l’umanità, falliamo. Al contrario, se si pensa ad un’umanità che sviluppa uno stile di ...