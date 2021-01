Napoli Est, auto si ribalta a Ponticelli: “Bisogna installare delle barriere protettive” (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ennesimo incidente stradale in via della Villa Romana nella periferia orientale di Napoli. L’ultimo sinistro, avvenuto nel quartiere Ponticelli nei pressi del Lotto O, si è verificato nella mattinata di ieri ed oggi è stato segnalato da alcuni cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Sono anni – tuona Borrelli – che gli incidenti su quella parte di strada si susseguono così come sono anni che noi, così come altri, chiediamo interventi su quella strada ma ad oggi nulla è stato fatto. Riteniamo che sia inaccettabile continuare a sorvolare sulla questione, Bisogna intervenire e trovare delle soluzioni partendo dall’installazione di barriere, di dissuasori di velocità e rifacendo il manto stradale prima che si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ennesimo incidente stradale in via della Villa Romana nella periferia orientale di. L’ultimo sinistro, avvenuto nel quartierenei pressi del Lotto O, si è verificato nella mattinata di ieri ed oggi è stato segnalato da alcuni cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Sono anni – tuona Borrelli – che gli incidenti su quella parte di strada si susseguono così come sono anni che noi, così come altri, chiediamo interventi su quella strada ma ad oggi nulla è stato fatto. Riteniamo che sia inaccettabile continuare a sorvolare sulla questione,intervenire e trovaresoluzioni partendo dall’installazione di, di dissuasori di velocità e rifacendo il manto stradale prima che si ...

"Riteniamo che sia inaccettabile continuare a sorvolare sulla questione, bisogna intervenire e trovare delle soluzioni" ...

