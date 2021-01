Coronavirus, c'è una curva che non scende: il caso delle terapie intensive (Di martedì 26 gennaio 2021) Il numero degli ingressi giornaliero è sostanzialmente in linea con quello della prima metà di dicembre. Resta elevato il dato dei decessi, stabili i contagi. L'analisi del bollettino Leggi su today (Di martedì 26 gennaio 2021) Il numero degli ingressi giornaliero è sostanzialmente in linea con quello della prima metà di dicembre. Resta elevato il dato dei decessi, stabili i contagi. L'analisi del bollettino

fattoquotidiano : Coronavirus, 3 casi di variante brasiliana in Abruzzo: sono tutti membri di una famiglia rientrata dal Sud America - RaiNews : Si tratta di una famiglia di Poggio Picenze (L'Aquila) di ritorno dal Brasile: secondo quanto riferito dal Presiden… - MediasetTgcom24 : Focolaio covid in una rsa abusiva,sequestro Nas nel Teramano #coronavirus - FabioRi08299187 : E questa sarebbe l’alternativa? Ma quando capiremo che in Italia bisogna creare le condizioni per una classe politi… - dimarisa : RT @confundustria: #Coronavirus scoperta la variante Renzi . La differenza rispetto alle precedenti varianti è che sei asintomatico ma ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus oggi. Biden alza il tiro, 150 milioni di vaccinazioni in cento giorni. La Gran Bretagna ... Il Sole 24 ORE Coronavirus in Gran Bretagna, superate le 100 mila vittime. Johnson: «Il dolore di una triste statistica»

«E’ difficile calcolare il dolore contenuto in questa triste statistica», ha aggiunto, prima di offrire le sue «più profonde condoglianze» ai parenti delle vittime. Quello ...

Fondi per i tassisti, Confesercenti in pressing sul sindaco

Il presidente di Confesercenti provinciale di Caserta, Salvatore Petrella, ha inviato una missiva al sindaco Carlo Marino per ... esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, ...

«E’ difficile calcolare il dolore contenuto in questa triste statistica», ha aggiunto, prima di offrire le sue «più profonde condoglianze» ai parenti delle vittime. Quello ...Il presidente di Confesercenti provinciale di Caserta, Salvatore Petrella, ha inviato una missiva al sindaco Carlo Marino per ... esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, ...