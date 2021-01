Calendario Mondiali biathlon 2021: date, orari, programma, tv, gare giorno per giorno (Di martedì 26 gennaio 2021) I Mondiali 2021 di biathlon si disputeranno a Pokljuka (Slovenia) da mercoledì 10 a domenica 21 febbraio. La stagione invernale entra nel vivo con la rassegna iridata, saranno undici giorni davvero di fuoco in terra balcanica dove verranno messi in palio 12 titoli: 4 per sesso a livello individuale e 4 in staffetta. Si incomincerà proprio con la staffetta mista, poi si proseguirà con le sprint che definiranno i distacchi delle successive gare a inseguimento. Poi spazio alle prove individuali e alle mass start che chiuderanno il programma, precedute dalle staffette. L’Italia sogna in grande con Dorothea Wierer, che lo scorso anno fu capace di vincere due ori e un argento nelle gare individuale. Tra gli uomini attenzione al pimpante Lukas Hofer. Di seguito il Calendario ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Idisi disputeranno a Pokljuka (Slovenia) da mercoledì 10 a domenica 21 febbraio. La stagione invernale entra nel vivo con la rassegna iridata, saranno undici giorni davvero di fuoco in terra balcanica dove verranno messi in palio 12 titoli: 4 per sesso a livello individuale e 4 in staffetta. Si incomincerà proprio con la staffetta mista, poi si proseguirà con le sprint che definiranno i distacchi delle successivea inseguimento. Poi spazio alle prove individuali e alle mass start che chiuderanno il, precedute dalle staffette. L’Italia sogna in grande con Dorothea Wierer, che lo scorso anno fu capace di vincere due ori e un argento nelleindividuale. Tra gli uomini attenzione al pimpante Lukas Hofer. Di seguito il...

Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Dopo i primi eventi della scorsa settimana, questo week-end arriva la prima corsa professionistica di un 2021 che per i… - SpazioCiclismo : Dopo i primi eventi della scorsa settimana, questo week-end arriva la prima corsa professionistica di un 2021 che p… - zazoomblog : Ciclocross Mondiali 2021: programma orari tv streaming. Il calendario completo - #Ciclocross #Mondiali #2021:… - OA_Sport : #CICLISMO Come seguire i Mondiali di ciclocross? Tutte le informazioni utili per non perdersi proprio nulla - zazoomblog : Biathlon ora una pausa prima dei Mondiali di Pokljuka. Calendario date programma orari tv - #Biathlon #pausa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Mondiali Calendario Mondiali biathlon 2021: date, orari, programma, tv, gare giorno per giorno OA Sport Calendario Mondiali biathlon 2021: date, orari, programma, tv, gare giorno per giorno

I Mondiali 2021 di biathlon si disputeranno a Pokljuka (Slovenia) da mercoledì 10 a domenica 21 febbraio. La stagione invernale entra nel vivo con la rassegna iridata, saranno undici giorni davvero di ...

Ciclocross | Wout Van Aert | “Divertente essere la lepre Van der Poel favorito ai Mondiali”

Ad #Overijse il belga si prende tappa e Coppa del Mondo di #ciclocross, b… - Laemmedimarco : La stagione 2021 comincia alla grande per Wout van Aert. Wout Van Aert domina a #Overijse: la Coppa del Mon ...

I Mondiali 2021 di biathlon si disputeranno a Pokljuka (Slovenia) da mercoledì 10 a domenica 21 febbraio. La stagione invernale entra nel vivo con la rassegna iridata, saranno undici giorni davvero di ...Ad #Overijse il belga si prende tappa e Coppa del Mondo di #ciclocross, b… - Laemmedimarco : La stagione 2021 comincia alla grande per Wout van Aert. Wout Van Aert domina a #Overijse: la Coppa del Mon ...