Inter, l’ipotesi cessione rallenta l’iter nuovo stadio (Di lunedì 25 gennaio 2021) l’ipotesi di un cambio di proprietà in casa Inter starebbe ulteriormente rallentando l’iter verso la costruzione di un novo stadio per il club nerazzurro e per il Milan. Lo riporta Tuttosport, spiegando che il Comune attende di capire se la società passerà di mano nelle prossime settimane. Una parte consistente dell’attività nerazzurra, del resto, è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021)di un cambio di proprietà in casastarebbe ulteriormentendoverso la costruzione di un novoper il club nerazzurro e per il Milan. Lo riporta Tuttosport, spiegando che il Comune attende di capire se la società passerà di mano nelle prossime settimane. Una parte consistente dell’attività nerazzurra, del resto, è L'articolo

InteristDrew : RT @CalcioFinanza: #Inter, l’ipotesi cessione rallenta l’iter per il nuovo stadio - anthony_melo98 : RT @CalcioFinanza: #Inter, l’ipotesi cessione rallenta l’iter per il nuovo stadio - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Inter, l’ipotesi cessione rallenta l’iter nuovo stadio: L’ipotesi di un cambio di pr… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: #Inter, l’ipotesi cessione rallenta l’iter per il nuovo stadio - CalcioFinanza : #Inter, l’ipotesi cessione rallenta l’iter per il nuovo stadio -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’ipotesi SNAI – Serie A: Milan a rischio in quota vince l'Atalanta Fortune Italia