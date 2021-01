Federica Fontana: “Vi racconto la mia vita nel segno dello yoga” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Federica Fontana racconta alle telecamere di YesLife la sua vita nel segno della yoga che da tre anni a questa parte l’ha resa più serena Capelli biondi, occhi azzurri, temperamento tosto, un corpo scolpito e un grande amore per lo sport. È mamma, modella, showgirl, conduttrice e blogger e nella sua vita c’è un solo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 25 gennaio 2021)racconta alle telecamere di YesLife la suaneldellache da tre anni a questa parte l’ha resa più serena Capelli biondi, occhi azzurri, temperamento tosto, un corpo scolpito e un grande amore per lo sport. È mamma, modella, showgirl, conduttrice e blogger e nella suac’è un solo L'articolo proviene da YesLife.it.

federica_n90 : RT @PieroAngeloreal: Attilio Fontana calcola l’RT della propria Regione... #Lombardia - Federica_Scar13 : RT @baffi_francesco: Quanto fà 2 + 2? Cinque! ( Fontana ). #FontanaDimettiti - Federica_Scar13 : RT @rickyolgiati: LOMBARDIA IN ZONA ROSSA PER UN ERRORE DI #FONTANA! Hanno sbagliato ad inviare i dati e fanno il teatrino del ricorso! La… - Alessan13359523 : RT @dea_channel: in forma con la divina Federica Fontana ???????????? - curvanord967 : RT @dea_channel: in forma con la divina Federica Fontana ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Fontana Federica Fontana: “Vi racconto la mia vita nel segno dello yoga” Yeslife Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi

Roma, due positivi nel gruppo squadra: non sono calciatori 13.633 casi su 264.728 test e 472 decessi Spadafora: "Difficile riapertura stadi in questa stagione" Iss: "Rt Italia torna sotto l'1: è a 0.9 ...

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli sostiene l’iniziativa dell’AGIS

NAPOLI – La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli aderisce all’appello lanciato da Carlo Fontana, presidente nazionale AGIS, in cui si chiede al Governo italiano di adoperarsi per la “sana ripartenz ...

Roma, due positivi nel gruppo squadra: non sono calciatori 13.633 casi su 264.728 test e 472 decessi Spadafora: "Difficile riapertura stadi in questa stagione" Iss: "Rt Italia torna sotto l'1: è a 0.9 ...NAPOLI – La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli aderisce all’appello lanciato da Carlo Fontana, presidente nazionale AGIS, in cui si chiede al Governo italiano di adoperarsi per la “sana ripartenz ...