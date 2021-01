NICO ELVEDI, IL CENTRALE SVIZZERO CHE FA SOGNARE IL GLADBACH (Di sabato 23 gennaio 2021) NICO ELVEDI nasce a Zurigo il 30 settembre 1996, difensore attualmente in forza al Borussia MoenchenGLADBACH. Gioca da CENTRALE e si può adattare come terzino o mediano, cresce nel settore giovanile della squadra della sua città, passa in fretta alla squadra B e poi fa il suo esordio con i “grandi” il 15 maggio 2014, nel successo esterno per 0-1 con il Losanna. Nel giugno del 2015 viene acquistato dal Borussia MoenchenGLADBACH, il club tedesco sborsa 4 mln di euro e NICO firma un quadriennale. Anche in Germania gli inizi avvengono nella squadra B, ma si impone presto in prima squadra e guadagna un posto da titolare. Nel gennaio 2018 prolunga fino al 2021 con il GLADBACH, finora il suo percorso registra 144 presenze e 5 reti. Ieri ha segnato una doppietta nel trionfo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021)nasce a Zurigo il 30 settembre 1996, difensore attualmente in forza al Borussia Moenchen. Gioca dae si può adattare come terzino o mediano, cresce nel settore giovanile della squadra della sua città, passa in fretta alla squadra B e poi fa il suo esordio con i “grandi” il 15 maggio 2014, nel successo esterno per 0-1 con il Losanna. Nel giugno del 2015 viene acquistato dal Borussia Moenchen, il club tedesco sborsa 4 mln di euro efirma un quadriennale. Anche in Germania gli inizi avvengono nella squadra B, ma si impone presto in prima squadra e guadagna un posto da titolare. Nel gennaio 2018 prolunga fino al 2021 con il, finora il suo percorso registra 144 presenze e 5 reti. Ieri ha segnato una doppietta nel trionfo ...

Già a bersaglio martedì, Nico Elvedi ha nuovamente trovato la via della rete in Bundesliga, e per ben due volte.

Monchengladbach – Borussia Dortmund 4-2: diretta live e risultato

La partita Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund di Venerdì 22 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata di Bundesliga ...

