Mentana denuncia i furbetti del vaccino | 3 su 10 hanno saltato la fila Il web si scatena

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tre su 10la. Enricoil putiferio sui vaccini. Il direttore del Tg La7 si fa due conti. E i conti non gli tornano. Così su Fb in un postquanto sta accadendo con ilcontro il coronavirus. Un caos. “Come si temeva, e come avevoto ieri – scrive– su un totale di 1.312.275 dosi difino a ora utilizzate, ben 397.583 sono state iniettate a personale non sanitario e non appartenente alle altre aree a rischio come ad esempio quelle degli ospiti delle Rsa e degli ultraottantenni”., caos vaccini: i numeri Secondo il giornalista, dunque, molti cheottenuto l’antidoto contro il Covid-19 non ne avrebbero ...