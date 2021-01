Larry King, cortesie per gli ospiti (Di domenica 24 gennaio 2021) Breezy, arioso. È una parola che appare in molti dei necrologi usciti ieri con l’annuncio della morte di Larry King, per descriverne lo stile giornalistico. Ricorrente è anche la cifra, 50.000, riferita agli ospiti/intervistati distribuiti nell’arco della sua carriera, spesa in gran parte, dopo gli inizi alla radio, dietro alla scrivania del talk show che portava il suo nome e che andava in onda tutte le sere alle 21 su Cnn. Magro e molto allampanato, gli occhietti sporgenti dietro agli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 24 gennaio 2021) Breezy, arioso. È una parola che appare in molti dei necrologi usciti ieri con l’annuncio della morte di, per descriverne lo stile giornalistico. Ricorrente è anche la cifra, 50.000, riferita agli/intervistati distribuiti nell’arco della sua carriera, spesa in gran parte, dopo gli inizi alla radio, dietro alla scrivania del talk show che portava il suo nome e che andava in onda tutte le sere alle 21 su Cnn. Magro e molto allampanato, gli occhietti sporgenti dietro agli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

