Basket, Serie A 2021: Bortolani trascina Brescia al colpo in casa della Virtus Bologna, ok Reggio Emilia (Di sabato 23 gennaio 2021) Nella serata odierna sono andati in scena i due anticipi del diciassettesimo turno della Serie A 2020-2021 di Basket. Spicca il ko casalingo della Virtus Bologna contro Brescia, mentre Reggio Emilia ha vinto a domicilio contro Trento. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Sesta sconfitta interna stagionale per la Virtus Bologna, che viene battuta in volata da Brescia con il punteggio di 89-90. Dopo un primo quarto a basso punteggio, la partita comincia ad accendersi nel secondo periodo in cui la Leonessa si fa decisamente preferire, come dimostrano le otto lunghezze di margine (40-48) all'intervallo. In avvio di ripresa, però, le V Nere mettono il ...

