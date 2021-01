Roma | l' altalena Borja Mayoral | prima bomber | poi sprecone Ora serve equilibrio

(Di giovedì 21 gennaio 2021), 21 gennaio 2021 " Un interprete riflesso dell'andamento della squadra:, alti e bassi come la sua, perfetto emblema di una stagione che mescola grandi sogni a forti delusioni.

BodoCarlyle : @MatteoPedrosi @acspezia Erano in vantaggio di due uomini, ma sul terzo gol hanno mostrato una consapevolezza incre… - Francesclol : Ovviamente sia Roma che Lazio sono squadre ottime, ma non possiamo tirare somme dopo ogni partita, vista l'altalena… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma altalena

Quotidiano.net

L’attaccante spagnolo alterna ottime prestazioni a partite difficili come quella di Coppa Italia: serve maggiore equilibrio per essere confermato ...PERUGIA - Con l’attività dei professionisti del settore condizionata dalle restrizioni anti-Covid e il generale sentiment di non piena fiducia indotto dall’emergenza ...