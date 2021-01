Inchiesta sull’università di Catania, a marzo l’udienza preliminare per 45: ci sono anche l’ex ministro Bianco e l’ex procuratore D’Agata (Di giovedì 21 gennaio 2021) sono accusati di non aver seguito la meritocrazia per ottenere una cattedra all’università di Catania, la scelta su curriculum o pubblicazioni sarebbe stata secondaria, ciò che importava era avere i giusti contatti con i vertici dell’ateneo e con il rettore. I magistrati si dicono convinti che decine di concorsi sono stati cuciti su misura, con accordi sotto banco per spartirsi le docenze, convincendo i candidati a ritirarsi con la promessa di un nuovo ruolo. Il tutto correlato da false dichiarazioni nei verbali, rimborsi spese per convegni mai realizzati e creazioni di cattedre senza che ce ne fosse l’esigenza. Le accuse – Per rispondere a queste accuse, il prossimo 17 marzo all’aula bunker del carcere di Bicocca, saranno chiamati a comparire all’udienza preliminare 45 imputati, tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021)accusati di non aver seguito la meritocrazia per ottenere una cattedra all’università di, la scelta su curriculum o pubblicazioni sarebbe stata secondaria, ciò che importava era avere i giusti contatti con i vertici dell’ateneo e con il rettore. I magistrati si dicono convinti che decine di concorsistati cuciti su misura, con accordi sotto banco per spartirsi le docenze, convincendo i candidati a ritirarsi con la promessa di un nuovo ruolo. Il tutto correlato da false dichiarazioni nei verbali, rimborsi spese per convegni mai realizzati e creazioni di cattedre senza che ce ne fosse l’esigenza. Le accuse – Per rispondere a queste accuse, il prossimo 17all’aula bunker del carcere di Bicocca, saranno chiamati a comparire al45 imputati, tra ...

