Governo: ‘Cambiamo!’, ‘soluzione è esecutivo di salvezza nazionale’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Il Paese soffre di una sovrapposizione inedita di crisi: quella pandemica, quella economica e, da ultimo, quella politica, creata per irresponsabilità e sete di potere dei suoi ‘attori’ di maggioranza. Il centrodestra, con serietà, ha il dovere di contrapporre il senso della realtà e delle istituzioni traghettando il Paese fuori dalla crisi”. Lo dicono i deputati di Cambiamo! Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli e Alessandro Sorte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Il Paese soffre di una sovrapposizione inedita di crisi: quella pandemica, quella economica e, da ultimo, quella politica, creata per irresponsabilità e sete di potere dei suoi ‘attori’ di maggioranza. Il centrodestra, con serietà, ha il dovere di contrapporre il senso della realtà e delle istituzioni traghettando il Paese fuori dalla crisi”. Lo dicono i deputati di Cambiamo! Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli e Alessandro Sorte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

GiovanniToti : In #Senato i tre senatori di Cambiamo! non voteranno la fiducia a questo #Governo. @Ariachetira ?? (ST) - Radio1Rai : 'Questa legislatura ha già prodotto 3 governi piuttosto incongruenti: giallo verde, poi giallo rosso, oggi non sapr… - CompagnonAngelo : RT @AntoSaccone: Resteremo nel Centrodestra confermando il voto di ieri con atteggiamento profondamento responsabile come è stato durante i… - TV7Benevento : Governo: 'Cambiamo!', 'soluzione è esecutivo di salvezza nazionale'... - deltaforce1961 : @vannaio @SenatoriPD @Telereggio1 @Reggionline scusate ma che pagine avevate, e se nn ci fosse stata la crisi? La n… -