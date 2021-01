Covid-19, Ricciardi: “Allarmato per la variante inglese. Attenti alle scuole…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Covid-19, monito importante di Walter Ricciardi sulla variante inglese. La minaccia e già in Italia e l’esperto lancia un allarme anche per le scuole. Covid-19, la variante inglese si rivela giorno dopo giorno sempre più letale. Così Walter Ricciardi, professore di Igiene all’università Cattolica di Roma e consulente del ministro della Salute, ha lanciato l’allarme L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021)-19, monito importante di Waltersulla. La minaccia e già in Italia e l’esperto lancia un allarme anche per le scuole.-19, lasi rivela giorno dopo giorno sempre più letale. Così Walter, professore di Igiene all’università Cattolica di Roma e consulente del ministro della Salute, ha lanciato l’allarme L'articolo proviene da Inews.it.

