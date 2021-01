Twitter collega il Presidente Biden con la First lady Melania Trump

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giorno di passaggio di consegne, oggi, alla Casa Bianca. Passaggio di consegne e passaggio di social., come aveva già annunciato, ha effettuato il transito degli account facendo partire i nuovi inquilini della Casa Bianca da zero follower – come era stato preventivato -. Dopo il giuramento di Joecon un discorso solenne e conciliante in cui ha affermato di voler esseredi tutti gli americani, anche di quelli che non lo hanno sostenuto. Nel passaggio tra un account e l’altro, però, c’è stato un momento in cui cliccando sulmento nel profilo di @POTUS – Joe– si atterrava dritti dritti sul profilo di @FLOTUS che ancora corrispondeva a. LEGGI ANCHE >>> Joe...