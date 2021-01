“Trump ha ancora la valigetta atomica” e altre fantasie dei Q: arrendersi no, eh? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti una serie di bizzarre costruzioni del Q World. Il Patriota Q, il supereroe più fallimentare del mondo, anello di congiunzione tra Medioman e Johnny English sembra avere problemi a spiegare ai suoi seguaci che hanno fallito. Che se il Patriota Q esistesse davvero (e fortunatamente per loro, non esiste. È solo un pupazzone inventato manipolato da svariati grafomani in cerca di gloria…) li aspetterebbe un’eternità di vaccini, sofferenze, Campi FEMA e derisione. Ma niente, il Patriota Q non si arrende. E nel fantastico mondo di Q Trump ha ancora la valigetta atomica, è fuggita con essa e dichiarerà la guerra spaziale a Biden. Tranne per il fatto che non può farlo. “Trump ha ancora la valigetta atomica”- Tranne che non esiste ... Leggi su bufale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti una serie di bizzarre costruzioni del Q World. Il Patriota Q, il supereroe più fallimentare del mondo, anello di congiunzione tra Medioman e Johnny English sembra avere problemi a spiegare ai suoi seguaci che hanno fallito. Che se il Patriota Q esistesse davvero (e fortunatamente per loro, non esiste. È solo un pupazzone inventato manipolato da svariati grafomani in cerca di gloria…) li aspetterebbe un’eternità di vaccini, sofferenze, Campi FEMA e derisione. Ma niente, il Patriota Q non si arrende. E nel fantastico mondo di Qhala, è fuggita con essa e dichiarerà la guerra spaziale a Biden. Tranne per il fatto che non può farlo. “hala”- Tranne che non esiste ...

Tg3web : Donald Trump e la moglie Melania sono arrivati in Florida, dove l'ex presidente, sgradito nella sua New York, ha de… - LiaQuartapelle : Purtroppo #LisaMontgomery è stata uccisa con una iniezione letale oggi. Si tratta della prima esecuzione di una do… - jay_chance55 : RT @elevisconti: È un nuovo giorno in America: #Biden è il presidente, Trump e il populismo sono il passato. Dai noi invece Giuseppi #Conte… - jobwithinternet : RT @lauzi_marco: @alanfriedmanit Più che la capitale usa sembra Baghdad. Qlc ha ancora il coraggio di chiamarlo un Paese democratico? I yan… - ManuelaBellipan : @alian_maria Io sono rimasta allibita dall'atteggiamento del PD che non ha battuto ciglio sul fatto che Conte, come… -