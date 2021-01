Roma-Spezia, Gianluca Gombar chiude i suoi canali social: il TM giallorosso al centro di pesanti insulti e minacce. La situazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Continua la bufera su Gianluca Gombar.Il team manager della Roma è stato uno dei protagonisti della pesante sconfitta subita dalla compagine giallorossa nel match di Coppa Italia contro lo Spezia. L'insuccesso casalingo che costa la qualificazione ai quarti di finale della competizione, mette sul banco degli imputati giocatori e staff tecnico per molteplici errori e disattenzioni durate per tutto il corso della gara. A mettere in ulteriore discussione la pessima prestazione dei giallorossi, anche ciò che è accaduto in seguito alla doppia espulsione di Mancini e Pau Lopez. Con l'intenzione di dare un nuovo assetto alla sua formazione, Paulo Fonseca ha effettuato - sotto approvazione di tutto il suo seguito in panchina - due cambi che, tuttavia, sarebbero andati a sforare dai cinque canonicamente previsti dal ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Continua la bufera su.Il team manager dellaè stato uno dei protagonisti della pesante sconfitta subita dalla compagine giallorossa nel match di Coppa Italia contro lo. L'insuccesso casalingo che costa la qualificazione ai quarti di finale della competizione, mette sul banco degli imputati giocatori e staff tecnico per molteplici errori e disattenzioni durate per tutto il corso della gara. A mettere in ulteriore discussione la pessima prestazione dei giallorossi, anche ciò che è accaduto in seguito alla doppia espulsione di Mancini e Pau Lopez. Con l'intenzione di dare un nuovo assetto alla sua formazione, Paulo Fonseca ha effettuato - sotto approvazione di tutto il suo seguito in panchina - due cambi che, tuttavia, sarebbero andati a sforare dai cinque canonicamente previsti dal ...

CB_Ignoranza : Regali di Natale in ritardo all’AS Roma ?? #Roma #Spezia #RomaSpezia #CoppaItalia - pisto_gol : Dopo la gaffe-Diawara, che è costata lo 0:3 a tavolino, e -1 in classifica, le 6 sostituzioni contro lo Spezia. Dif… - PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - 1926_cri : RT @pisto_gol: Dopo la gaffe-Diawara, che è costata lo 0:3 a tavolino, e -1 in classifica, le 6 sostituzioni contro lo Spezia. Difficile pe… - Mediagol : #Roma-Spezia, Gianluca Gombar chiude i suoi canali social: il TM giallorosso al centro di pesanti insulti e minacce… -