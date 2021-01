Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini e Mario Ermito fanno coppia dopo il Reality? Ecco la verità (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mario Ermito nega il flirt con Sonia Lorenzini, confessando di essere semplici amici dopo il Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 20 gennaio 2021)nega il flirt con, confessando di essere semplici amiciilVip.

matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Mello ipotizza il vincitore del reality show: 'Ruta' - Pinco_Pallinaxx : Quando il grande fratello più grande di tutti incontra la mamma più grande di tutte muto deve stare #tzvip -