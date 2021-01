zazoomblog : Contro il burnout di docenti e personale scolastico Stanze della Rabbia e Camere del Pianto nelle Scuole - #Contro… - orizzontescuola : Contro il burnout di docenti e personale scolastico Rage Room e Camere del Pianto nelle Scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Contro burnout

Orizzonte Scuola

“Pronto? Dottor Cirone? Buongiorno, sono in diretta? Sono la Bruna di Pegli. Senta: ho visto nei vostri titoli una parola che gliela pronuncio proprio come la leggo: cluster. Cosa significa? Grazie”.Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute) - Se oggi è il "blue Monday" per eccellenza, il giorno considerato il più triste dell'anno, per i camici bianchi il cosiddetto lunedì malinconico è tutti i giorni, non ...