Nuovo bonus Irpef: cosa è e chi può richiederlo (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel 730/2021 ecco la nuova integrazione salariale che ha preso il posto del c.d bonus Renzi. Dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta un trattamento integrativo, costituito dal Nuovo bonus Irpef. Il bonus è pari a 600 euro per il 2020 e 1200 euro per il 2021. Tale trattamento integrativo spetta se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. Non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Rileva invece il reddito conseguito in regime forfettario.Il bonus opera in automatico e pro quota sulle retribuzioni mensili. Accanto al bonus abbiamo le detrazioni mensili: 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001.in ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel 730/2021 ecco la nuova integrazione salariale che ha preso il posto del c.dRenzi. Dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta un trattamento integrativo, costituito dal. Ilè pari a 600 euro per il 2020 e 1200 euro per il 2021. Tale trattamento integrativo spetta se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. Non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Rileva invece il reddito conseguito in regime forfettario.Ilopera in automatico e pro quota sulle retribuzioni mensili. Accanto alabbiamo le detrazioni mensili: 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001.in ...

marcocappato : Il #Governo cerca 'un'anima'? Proverei alle voci: #ecologia (emergenza climatica), #libertàcivili,… - QuotidianPost : Nuovo bonus Irpef: cosa è e chi può richiederlo - UrizenPlayer22 : @TeresaBellanova @MonicaCirinna Votate contro, vi scongiuro! 'Conte' e 'ripartenza' non sono parole che stanno bene… - cobat_consorzio : In questo periodo di crisi e incertezza, le aziende stanno rafforzando o rivedendo le loro #politicheambientali, so… - ILOVEPACALCIO : Gds: “#Palermo. C’è un gioco nuovo in città, si chiama «cerca la pattuglia e vinci un bonus»” - Ilovepalermocalcio -