In Italia 10.497 nuovi casi (più di 1.600 in Sicilia) e 603 morti. Tasso di positività al 4,1%: il bollettino (Di martedì 19 gennaio 2021) I dati di martedì 19 gennaio. Più contagi con molti più tamponi (254.070). Il Tasso di positività scende ancora: è 4,1% (ieri 5,6%). Più colpita è la Sicilia (+1.641) per il secondo giorno consecutivo, seguita da Lazio (+1.100) ed Emilia-Romagna (+1.034) Leggi su corriere (Di martedì 19 gennaio 2021) I dati di martedì 19 gennaio. Più contagi con molti più tamponi (254.070). Ildiscende ancora: è 4,1% (ieri 5,6%). Più colpita è la(+1.641) per il secondo giorno consecutivo, seguita da Lazio (+1.100) ed Emilia-Romagna (+1.034)

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 19 gennaio: 10.497 nuovi casi, i morti sono 603 - Corriere : In Italia 10.497 nuovi casi (in aumento dopo due giorni in discesa) e 603 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 10.497 nuovi casi su 254.070 tamponi e altri 603 decessi #coronavirusitalia… - AskdataCovid : #Covid il bollettino di oggi 19 Gennaio 2021 per l'Italia: sono 603 gli attuali morti e i nuovi casi sono 10.497. E… - salernonotizie : Bollettino del 19 gennaio: in Italia 10.497 nuovi casi, i morti sono 603 -