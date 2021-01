Crisi di governo, il Pd al Senato non riporti in vita Renzi. Basta masochismo, sostiene Fortebraccio (Di martedì 19 gennaio 2021) Mario Melloni non ne può più di stare in silenzio di fronte alla Crisi politica in atto e invia ogni tanto i suoi corsivi: io non faccio che girarli al Fatto. Insomma, sostiene Fortebraccio che la distanza tra Renzi e l’opinione pubblica ha raggiunto spazi siderali: ha un io ipertrofico, ha imposto la Crisi in piena pandemia, fuori dal Palazzo non lo sopporta più nessuno. Aveva il 40 per cento dei consensi, “ora siamo ai decimali”. Di Renzi si può dire questo con certezza: che gli votano contro quando lo vedono perché lo vedono, e gli votano contro quando non lo vedono perché se lo ricordano. Egli ha ottenuto veramente ciò che si proponeva: di essere il Partito della Nazione, ma in negativo. Molti non sanno ancora per chi votare ma chiedono inorriditi: “Lei vota per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Mario Melloni non ne può più di stare in silenzio di fronte allapolitica in atto e invia ogni tanto i suoi corsivi: io non faccio che girarli al Fatto. Insomma,che la distanza trae l’opinione pubblica ha raggiunto spazi siderali: ha un io ipertrofico, ha imposto lain piena pandemia, fuori dal Palazzo non lo sopporta più nessuno. Aveva il 40 per cento dei consensi, “ora siamo ai decimali”. Disi può dire questo con certezza: che gli votano contro quando lo vedono perché lo vedono, e gli votano contro quando non lo vedono perché se lo ricordano. Egli ha ottenuto veramente ciò che si proponeva: di essere il Partito della Nazione, ma in negativo. Molti non sanno ancora per chi votare ma chiedono inorriditi: “Lei vota per ...

