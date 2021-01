Il risiko dei vaccini, Russia e Cina giocano la loro partita (Di martedì 19 gennaio 2021) Quello dei vaccini contro il Covid-19 non è solo un fronte sanitario, logistico e industriale, ma anche geopolitico. E i primi ad averlo capito sembrano essere proprio le uniche alternative sul mercato alle major farmaceutiche occidentali, cioè quella della Cina e della Russia. In particolare, la forte irritazione di diversi paesi europei dopo che la fornitura del vaccino Pfizer BioNTech, il primo a essere accettato dall'ente regolatorio europeo Ema, ha subito una dilazione annunciata all'ultimo istante, mette in luce il ruolo che i concorrenti russo e cinesi finora non troppo considerati possono avere. E il Global Times, testata della galassia informativa del Partito comunista cinese, fa notare con una certa soddisfazione come l'Ungheria stia chiedendo un'approvazione dall'agenzia del farmaco nazionale per il vaccino prodotto da ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 gennaio 2021) Quello deicontro il Covid-19 non è solo un fronte sanitario, logistico e industriale, ma anche geopolitico. E i primi ad averlo capito sembrano essere proprio le uniche alternative sul mercato alle major farmaceutiche occidentali, cioè quella dellae della. In particolare, la forte irritazione di diversi paesi europei dopo che la fornitura del vaccino Pfizer BioNTech, il primo a essere accettato dall'ente regolatorio europeo Ema, ha subito una dilazione annunciata all'ultimo istante, mette in luce il ruolo che i concorrenti russo e cinesi finora non troppo considerati possono avere. E il Global Times, testata della galassia informativa del Partito comunista cinese, fa notare con una certa soddisfazione come l'Ungheria stia chiedendo un'approvazione dall'agenzia del farmaco nazionale per il vaccino prodotto da ...

