Crisi di governo, ultime notizie. Renzi: “Ho aperto la crisi per salvare l’Italia” (Di lunedì 18 gennaio 2021) crisi di governo, crisi DI governo, ultime notizie – Sono giorni decisivi per le sorti del governo: in attesa di recarsi lunedì 18 gennaio alla Camera e martedì 19 al Senato per chiedere la fiducia, il premier Giuseppe Conte deve trovare senatori “responsabili“, ovvero disposti a sostenere il governo per evitare di portare il Paese al voto durante la pandemia. L’ora della verità si avvicina. Domani e martedì Giuseppe Conte andrà alla Camera e al Senato a chiedere la fiducia in un clima di incertezza sul suo futuro. Avrà o non avrà i numeri per andare avanti? Troverà appoggi, soprattutto al Senato, per dire che ha politicamente il sostegno delle Camere? Le riunioni intanto si susseguono. Oggi è toccato alla direzione ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021)diDI– Sono giorni decisivi per le sorti del: in attesa di recarsi lunedì 18 gennaio alla Camera e martedì 19 al Senato per chiedere la fiducia, il premier Giuseppe Conte deve trovare senatori “responsabili“, ovvero disposti a sostenere ilper evitare di portare il Paese al voto durante la pandemia. L’ora della verità si avvicina. Domani e martedì Giuseppe Conte andrà alla Camera e al Senato a chiedere la fiducia in un clima di incertezza sul suo futuro. Avrà o non avrà i numeri per andare avanti? Troverà appoggi, soprattutto al Senato, per dire che ha politicamente il sostegno delle Camere? Le riunioni intanto si susseguono. Oggi è toccato alla direzione ...

Crisi di Governo: una lunga serie di inadeguatezze coperte da media subalterni

Contrariamente a quanto insistentemente vorrebbe far credere certa informazione, l’accelerazione impressa da Renzi a fine 2020 è servita a rendere più chiari i contorni di una crisi politica che data ...

Renzi perde pezzi alla Camera ma tira dritto "Il premier non ha la maggioranza al Senato"

Il leader di Italia Viva evita di fare nomi, ma pensa a un esecutivo a guida dem o 5 Stelle. Oppure un governissimo di unità nazionale ...

