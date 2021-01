Look Away Lo sguardo del male la trama del film stasera lunedì 18 gennaio su Rai 4 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Look Away – Lo sguardo del male il film stasera su Rai 4 trama e trailer Look Away Lo sguardo del male è il film scelto da Rai 4 per la prima serata di lunedì 18 gennaio una prima tv per il ciclo Supernatural Thriller all’insegna dei film iù spaventosi film di genere, di recente produzione, che esplorano gli oscuri meandri della mente umana, le paure, le ossessioni e i demoni che abitano l’inconscio. Look Away – Lo sguardo del male ha un approccio molto delicato e particolare alla malattia mentale, prodotto nel 2018, diretto da Assaf Bernestein e realizzato in Canada. Il film ha ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 18 gennaio 2021)– Lodel male ilsu Rai 4e trailerLodel male è ilscelto da Rai 4 per la prima serata di18una prima tv per il ciclo Supernatural Thriller all’insegna deiiù spaventosidi genere, di recente produzione, che esplorano gli oscuri meandri della mente umana, le paure, le ossessioni e i demoni che abitano l’inconscio.– Lodel male ha un approccio molto delicato e particolare alla malattia mentale, prodotto nel 2018, diretto da Assaf Bernestein e realizzato in Canada. Ilha ...

Una ragazza solitaria si trova a vivere un'esistenza priva di affetti: la famiglia non si prende cura di lei e i coetanei a scuola non la prendono in considerazione. Un giorno il suo volto riflesso al ...

