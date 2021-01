Rocco Siffredi premiato ieri a Los Angeles per la miglior scena a luci rosse (Di sabato 16 gennaio 2021) Continuano ad arrivare nuovi riconoscimenti per Rocco Siffredi. Il celebre attore, regista e produttore italiano di cinema per adulti è stato premiato ieri durante la cerimonia di consegna degli Xbiz Awards 2021, svoltasi a Los Angeles in edizione virtuale e in streaming a causa della Pandemia. L’ulteriore riconoscimento internazionale è stato conferito al lavoro di Rocco Siffredi per la “Best Sex Scene”, interpretata insieme all’attrice statunitense Jane Wilde, nel lungometraggio “Rocco’s Back to America for More Adventures” (Evil AngelVideo, 2021). Il film celebra il ritorno nella nota “Porno Valley” in California e ha un taglio in stile documentaristico: oltre alle performance degli attori, mostra il dietro le quinte, le interazioni con l’obiettivo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 gennaio 2021) Continuano ad arrivare nuovi riconoscimenti per. Il celebre attore, regista e produttore italiano di cinema per adulti è statodurante la cerimonia di consegna degli Xbiz Awards 2021, svoltasi a Losin edizione virtuale e in streaming a causa della Pandemia. L’ulteriore riconoscimento internazionale è stato conferito al lavoro diper la “Best Sex Scene”, interpretata insieme all’attrice statunitense Jane Wilde, nel lungometraggio “’s Back to America for More Adventures” (Evil AngelVideo, 2021). Il film celebra il ritorno nella nota “Porno Valley” in California e ha un taglio in stile documentaristico: oltre alle performance degli attori, mostra il dietro le quinte, le interazioni con l’obiettivo ...

